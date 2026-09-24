В Польше произошел пожар на наземной станции Starlink: власти подозревают поджог

Вечером 23 сентября на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска в Мазовецком воеводстве, произошел пожар.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные польских властей, передает "Европейская правда".

Отмечается, что вечером 23 сентября владелец недвижимости, на которой расположена инфраструктура связи, позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что загорелись антенны.

Также был повреждён электрогенератор. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь.

Предварительные выводы властей указывают на то, что подстанцию, вероятно, подожгли. Второй возможностью, которую также рассматривают, является короткое замыкание в электрической системе.

По словам министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, есть веские признаки того, что этот пожар был преднамеренной попыткой нарушить работу станции.

"Станцию эксплуатирует Exatel – государственный оператор связи, который играет ключевую роль в обеспечении интернет-безопасности и предоставлении доступа к интернету, в том числе и для Украины", – сказал он.

Польский министр пояснил, что любые перебои в работе таких станций приведут к сбоям в предоставлении интернет-услуг и, как следствие, также в работе, в частности, банкоматов.

"Иногда мы не осознаем, что именно такая телекоммуникационная ретрансляционная станция определяет, будем ли мы вообще иметь доступ к интернету в той или иной части Польши, или Европы, включая Украину", – добавил Гавковский.

Эта наземная станция, вместе с аналогичной станцией вблизи литовского Каунаса, обеспечивает доступ к интернету для значительной части Центральной и Восточной Европы.

В этом контексте стоит напомнить, что 27 января глава МИД Польши призвал Маска прекратить использование армией России Starlink для нанесения ударов по украинским городам. Сикорский тогда написал, что извлечение прибыли из военных преступлений может навредить бизнесу Маска.

В ответ на это бизнесмен назвал министра "слюнявым недоумком" и отметил, что Starlink имеет критически важное значение для украинской армии.

В итоге Илон Маск откликнулся на просьбу тогдашнего министра обороны Украины Михаила Федорова помочь решить проблему использования Starlink на российских ударных БпЛА.

5 февраля у россиян массово перестали работать терминалы Starlink. Оккупанты жаловались на невозможность восстановить связь и на то, что это скажется на координации действий по всей линии фронта.