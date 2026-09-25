Прокуратура Польши расследует поджог наземной станции Starlink как диверсию

В пятницу прокурор Мазовецкого отделения Национальной прокуратуры начал расследование пожара на объектах Starlink в селе Воля-Кробовска по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

Об этом сообщил PAP пресс-секретарь Национальной прокуратуры прокурор Пшемыслав Новак, пишет "Европейская правда".

Как указал пресс-секретарь, было возбуждено уголовное дело "в связи с действиями, совершенными 23 сентября этого года в селе Воля-Кробовска в интересах иностранной разведки против Республики Польши, а также совершения диверсии и преступления террористического характера путем умышленного возгорания на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink, что привело к причинению имущественного ущерба в крупном размере".

Он также сообщил, что, согласно имеющимся на данный момент данным, пожар произошел в результате поджога.

"Кроме того, по данному делу имеется обоснованное подозрение, что преступники действовали по указанию российских спецслужб и в интересах иностранной разведки против Республики Польши. Целью их действий было нарушение работы и интернет-связи системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы", – добавил Новак.

По его словам, в четверг прокуроры проводили на месте происшествия необходимые мероприятия, в частности осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Эти мероприятия осуществлялись совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности и Центрального следственного управления полиции.

"По этому делу ведется расследование. На данный момент никому не предъявлено обвинений", – добавил Новак.

Расследование поручено Агентству внутренней безопасности и Центральному следственному бюро полиции.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.

Комментируя инцидент, польский премьер Дональд Туск отметил, что "не любит давать определения без стопроцентной уверенности в том, что является диверсией, а что – несчастным случаем", но, по его словам, "это выглядит нехорошо".