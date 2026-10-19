Кандидат в президенты Франции предлагает блокировать соцсети для подавления беспорядков

Кандидат в президенты Франции Габриэль Атталь призвал предоставить правительству полномочия выборочно блокировать доступ к социальным сетям, чтобы сдержать беспорядки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Его предложение прозвучало после масштабных беспорядков, охвативших Францию в минувшие выходные.

"Есть молодые люди, которые сидят дома и видят, как их друзья выходят грабить магазины и остаются безнаказанными. Они видят это в социальных сетях, а затем сами выходят на улицы", – сказал Атталь в интервью французской радиостанции RTL.

"Во время беспорядков мы должны иметь возможность временно и целенаправленно блокировать доступ к определенным платформам", – считает он.

Атталь, бывший премьер-министр, который в настоящее время возглавляет политическую партию президента Франции Эммануэля Макрона, подчеркнул, что такие меры должны "ограничиваться районом, где происходят беспорядки".

Во время пребывания Атталя на посту премьер-министра в 2024 году Франция заблокировала доступ к TikTok на своей заморской территории Новая Каледония на фоне масштабных протестов. Однако высшая административная судебная инстанция Франции постановила, что это ограничение было "несоразмерным вмешательством в права и свободы".

Летом Конституционный совет Франции, который проверяет соответствие законодательства конституции, заблокировал законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет. Совет пришел к выводу, что законопроект непропорционально ограничивал право несовершеннолетних на свободу выражения мнений и коммуникации.

Напомним, 19 октября протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в Париже, чтобы выразить свою поддержку демонстрациям старшеклассников и осудить "полицейские репрессии".

В ночь на 19 октября в Париже продолжались грабежи и мародерство. Полиция, мобилизованная для защиты правопорядка, не смогла остановить злоумышленников.

Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.