Кандидат у президенти Франції пропонує блокувати соцмережі для придушення безладів

Кандидат у президенти Франції Габріель Атталь закликав надати уряду повноваження вибірково блокувати доступ до соціальних мереж, щоб стримати заворушення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Його пропозиція пролунала після масштабних безладів, які охопили Францію на вихідних.

"Є молоді люди, які сидять удома й бачать, як їхні друзі виходять грабувати магазини та залишаються безкарними. Вони бачать це в соціальних мережах, а потім самі виходять на вулиці", – сказав Атталь в інтерв’ю французькій радіостанції RTL.

"Під час заворушень ми повинні мати можливість тимчасово та цілеспрямовано блокувати доступ до певних платформ", – вважає він.

Атталь, колишній прем’єр-міністр, який нині очолює політичну партію президента Франції Емманюеля Макрона, наголосив, що такі заходи мають "обмежуватися районом, де відбуваються заворушення".

Під час перебування Атталя на посаді прем’єр-міністра у 2024 році Франція заблокувала доступ до TikTok на своїй заморській території Нова Каледонія на тлі масштабних протестів. Однак найвища адміністративна судова інстанція Франції постановила, що це обмеження було "непропорційним втручанням у права і свободи".

Влітку Конституційна рада Франції, яка перевіряє відповідність законодавства конституції, заблокувала законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Рада дійшла висновку, що законопроєкт непропорційно обмежував право неповнолітніх на свободу вираження поглядів і комунікації.

Нагадаємо, 19 жовтня студенти-протестувальники заблокували вхід до музею Лувру в Парижі, щоб висловити свою підтримку демонстраціям старшокласників та засудити "поліцейські репресії".

У ніч проти 19 жовтня у Парижі тривали грабежі та мародерства. Поліція, мобілізована для захисту правопорядку, не змогла зупинити зловмисників.

Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.