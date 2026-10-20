Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе поездки в страны Персидского залива договорился о поставках дополнительных 200 тысяч тонн дизельного топлива в месяц из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Президент Франции получил обязательства по поставкам около 100 тысяч тонн в месяц от Эмиратов, а дополнительные 100 тысяч тонн ежемесячно будут поставляться из Бахрейна.

С учетом поставок из Саудовской Аравии Франция имеет гарантированные поставки в объеме 295 тысяч тонн в месяц, что составляет чуть более 10% ее потребления, добавила администрация президента Франции.

Макрон совершает поездку к ключевым поставщикам энергоносителей в Персидском заливе с целью обеспечения поставок нефти и дизельного топлива, а также снижения цен во Франции после выходных, которые ознаменовались бурными протестами, вызванными стремительным ростом стоимости жизни.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

В части Парижа в понедельник ввели комендантский час после беспорядков.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.