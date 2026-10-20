Макрон на тлі протестів домовився про поставки дизпалива з країн Перської затоки

Президент Франції Емманюель Макрон під час поїздки до країн Перської затоки домовився про постачання додаткових 200 тисяч тонн дизельного палива на місяць з Об’єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Президент Франції отримав зобов'язання щодо поставок близько 100 тисяч тонн на місяць від Еміратів, а додаткові 100 тисяч тонн щомісяця будуть забезпечені від Бахрейну.

З урахуванням поставок із Саудівської Аравії Франція має гарантовані поставки в обсязі 295 тисяч тонн на місяць, що становить трохи більше 10% її споживання, додала адміністрація президента Франції.

Макрон здійснює поїздку до ключових постачальників енергоносіїв у Перській затоці з метою забезпечення поставок нафти та дизельного палива та зниження цін у Франції після вихідних, які ознаменувалися бурхливими протестами, спричиненими стрімким зростанням вартості життя.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

У частині Парижа у понеділок ввели комендантську годину після заворушень.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.