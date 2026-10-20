Axios: на переговорах в Осло будут представители стран E4, а затем Уиткофф вылетит в Москву

На переговорах в Осло во вторник, которые пройдут с участием президента Владимира Зеленского, специальных представителей президента Трампа и лидеров Норвегии и Финляндии, также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также должностные лица из ЕС и НАТО.

Об этом стало известно изданию Axios, пишет "Европейская правда".

Переговоры в Осло объединят Украину, европейских союзников и США, стремящихся разработать мирное предложение для представления России.

Ожидается, что в переговорах в Осло примут участие Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, представители стран "E4" (Великобритания, Франция, Германия и Польша), спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, а также официальные лица из ЕС и НАТО. Кроме того, будет присутствовать президент Финляндии Александр Стубб. Джаред Кушнер примет участие в переговорах удаленно. Ранее СМИ сообщали, что зять президента Трампа заболел. По данным Axios, у него грипп.

Неназванный представитель США отметил, что после Осло спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф также планирует посетить Россию, где надеется встретиться с правителем России Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в тесном сотрудничестве с Украиной и европейскими партнерами.

Запланированные встречи в Осло основаны на обсуждениях, состоявшихся в клубе Уиткоффа недалеко от Майами, где Украина обязалась рассмотреть и продвинуть ряд предложений, направленных на создание пути к всеобъемлющему и долгосрочному мирному соглашению, добавил американский чиновник.

"Президент Трамп поручил провести интенсивную работу по разработке комплексного мирного предложения совместно с Украиной и Европой, и следующим шагом является проверка того, может ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Россией", – отметил американский чиновник.

Представитель США отметил, что на прошлой неделе представители США, Украины и Европы совместно работали над разработкой этих предложений.

"Стив и Джаред также пообщались с президентом Зеленским в воскресенье, чтобы подвести итоги и обсудить дальнейшие шаги", – сказал представитель США.

Ожидается, что в рамках поездки также будут предприняты усилия по обеспечению освобождения Стивена Габбарда – американского учителя на пенсии, которого, по утверждению США, незаконно удерживают в России.

Как сообщалось, Стив Уиткофф уже прибыл в Норвегию.