Зеленский убежден, что отношения с Польшей улучшились

Президент Владимир Зеленский считает, что в последнее время у Украины улучшились отношения с соседней Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в субботу, 17 октября, отвечая в режиме онлайн на вопросы журналистов.

У главы государства спросили, означает ли его возвращение к использованию аэропорта в Жешуве улучшение отношений с Польшей и можно ли ожидать других проявлений этого улучшения.

В ответ Зеленский отметил, что "у нас действительно улучшились отношения с Польшей".

"Я очень благодарен за это и Польше, и нашим командам, и благодарен премьер-министру (Дональду Туску). Благодарен народу Польши за то, что вы поддерживаете Украину. Для нас сейчас очень важно быть вместе. Враг один – Россия, и она очень обеспокоена тем, что Украина и Польша – сильный союз", – сказал Зеленский.

По его словам, обеим странам нужно лишь укреплять отношения и решать любые проблемные вопросы более спокойно.

"Даже очень сложные вопросы мы решим, я в этом уверен… Это будут взаимовыгодные отношения, основанные на уважении и важности безопасности в Европе", – добавил глава государства.

Напомним, 14 октября, впервые после начала скандала с орденом Белого орла, президент Владимир Зеленский вылетел в командировку из аэропорта в Жешуве.

Отношения между Украиной и Польшей серьезно обострились в конце мая и в начале июня, когда польский президент Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения одной из воинских частей названия в честь героев УПА.

7 июня Зеленский, прилетев с визитом в Великобританию, сделал это через аэропорт Кишинёва, тогда как ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов.

Все последующие зарубежные поездки президент осуществлял из Молдовы или Румынии. Лишь в конце июля Зеленский, возвращаясь из США, прилетел в Люблин, поскольку у него там была запланированная встреча с Дональдом Туском.