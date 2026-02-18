Грузия оказалась в списке "относительно дружественных" России стран

Россия считает Грузию "относительно дружественной" страной, свидетельствуют данные российского Национального исследовательского института развития коммуникаций, который составил соответствующий список.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Российский институт обнародовал рейтинг "дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран" 2025 года.

Согласно его данным, если в 2024 году рейтинг Грузии вырос с 12 до 15 баллов, то в 2025-м страна отметилась 19,4 баллами и заняла место в категории "Относительно дружественные/недружественные коммуникационные режимы".

Эксперты подчеркивают, что отношения Тбилиси и Москвы – это не альянс, но и не "открытый разрыв". Это – прагматичное, "управляемое" соседство, которое на данном этапе "не меняет стратегически прозападной (хотя и конфликтной с ЕС) ориентации Грузии".

Российские эксперты связывают "улучшение" показателей Грузии с коммуникациями в экономических направлениях и отношением к России, этническим русским и русскоязычному населению, а также небольшим "увеличением показателей медиакоммуникаций и коммуникаций НКО".

Однако российские исследователи подчеркнули, что Грузия имеет "неприемлемые" позиции в отношении Сухуми и Цхинвали, отметив, что при этом страна остается экономическим партнером "по ряду ключевых направлений и не является оппозиционным, не рисковым гуманитарным фактором".

Максимальный балл рейтинга – 100. Наиболее "дружественными" к РФ названы оккупированные регионы Грузии – Цхинвальский регион (95,9 балла) и Абхазия (90,5 балла). Далее – Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

"Недружественными" названы Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Украина, которая имеет -99 баллов из 100.

Напомним, в ноябре Грузия обвинила Россию в срыве переговоров по оккупированным территориям.

