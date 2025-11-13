Грузия обвинила Россию в срыве переговоров по оккупированным территориям

Грузия в четверг заявила о срыве 65-го раунда Женевских переговоров – формата урегулирования с участием "представителей" оккупированных Россией грузинских территорий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает грузинское Министерство иностранных дел.

В сообщении говорится, что Грузия во время очередного раунда Женевских переговоров подчеркнула необходимость "безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц и беженцев в свои дома".

"Представители России и ее оккупационных режимов, по обычной практике, покинули стол переговоров при обсуждении одного из важнейших вопросов повестки дня, который касался безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома. В результате 65-й раунд переговоров, как и предыдущие, был сорван", – добавили в МИД Грузии.

Российская сторона в свою очередь заявила, что требует от Грузии подписать "юридически обязательное соглашение" с непризнанными Абхазией и "Южной Осетией" (Цхинвальский регион) о "неприменении силы".

МИД России также не нравится, что Женевские переговоры проходят в Швейцарии, которая в представлении Москвы потеряла "свой задекларированный нейтральный статус", и требует перенести переговоры в другое место.

В то же время, добавляет российская сторона, следующий раунд переговоров должен состояться в марте 2026 года.

С 15 октября 2008 года в Женеве проходят мирные переговоры. Сопредседателями на этих встречах стали ООН, ОБСЕ и Евросоюз. В состав участников вошли Грузия, РФ и США, а также представители Абхазии и "Южной Осетии". На сегодня Женевские дискуссии – единственный формат диалога между представителями Грузии и де-факто властями Абхазии и Южной Осетии.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. 26 августа Россия признала "независимость" Абхазии и "Южной Осетии", как она называет Цхинвальский регион Грузии.

