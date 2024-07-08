СМИ: Партия Ле Пен войдет в группу Орбана в Европарламенте

Евродепутаты ультраправой французской партии "Национальное объединение", лидером которых де-факто является Марин Ле Пен, ведут переговоры о вхождении в группу Европарламента "Партиоты за Европу", созданную премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом стало известно порталу Politico от участников переговоров, пишет "Европейская правда".

По словам двух депутатов Европарламента от "Национального объединения" и одного европейского чиновника, 30 французских евродепутатов выйдут из ультраправой группы "Идентичность и демократия".

В случае вхождения в еврогруппу Орбана "Нацобъединение" станет крупнейшей партией в ней, отмечает Politico. Кроме того, "Патриоты за Европу" будут иметь 79 мандатов и станут третьей по размеру группой в Европарламенте.

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Источники Politico говорят, что представитель партии Ле Пен должен возглавить "Патриотов за Европу", а представители Венгрии и Чехии получат по вице-президенту еврогруппы.

О вхождении французских ультраправых в новую еврогруппу могут объявить уже в понедельник, 8 июля, говорят источники Politico. Объявление планировали сделать раньше, но отложили из-за парламентских выборов во Франции, добавили они.

В конце июня Орбан вместе с австрийской ультраправой Партией свободы (FPOe) и центристской ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил о своем намерении сформировать новую парламентскую группу ЕС под названием "Альянс патриотов", пообещав "новую эру", которая "изменит европейскую политику".

После того, как Датская народная партия и "Vlaams Belang" объявили о своем присоединении в субботу, "Патриоты за Европу" преодолели порог для обретения статуса группы в Европарламенте – 23 депутата из семи стран.

Еще раньше к альянсу Орбана присоединились нидерландская Партия за свободу (PVV) Герта Вилдерса, португальская ультраправая партия "Chega" ("Хватит") и испанская Vox.