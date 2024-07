Партия пророссийского Сальвини присоединилась к группе Орбана в Европарламенте

Итальянская правопопулистская партия "Лига" Маттео Сальвини присоединилась к группе "Патриоты за Европу", основанной Виктором Орбаном в Европейском парламенте.

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

В начале июля партия пророссийского политика Маттео Сальвини приветствовала формирование в Европарламенте новой политической группы "Патриоты за Европу", а теперь вошла в нее.

"Группа "Патриоты за Европу" продолжает расти с присоединением к ней итальянской партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Эта новая правая фракция стремится стать решающей силой в формировании будущего Европы. Давайте объединим усилия и вместе бороться за лучшее будущее", – написал Золтан Ковач в соцсети Х (Twitter).

Реклама:

🎉#PatriotsforEurope continues to grow with the addition of Italy's Lega party, led by @matteosalvinimi. This new right-wing faction aims to be a decisive force in shaping Europe's future. Let's join forces and fight together for a better future! pic.twitter.com/lAYtdWNyjT