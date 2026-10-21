У Путина заявили, что ожидают нового раунда переговоров с США и Украиной в ноябре

Помощник российского правителя Юрий Ушаков заявил, что РФ рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров о прекращении войны в следующем месяце.

Об этом он сказал в комментарии российскому пропагандистскому СМИ "Вести", передает "Европейская правда".

По словам помощника Путина, новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может состояться в Абу-Даби в середине ноября.

"Мы ориентируемся на Абу-Даби… Была такая договоренность, что где-то, пожалуй, в середине ноября, в десятых числах ноября", – сказал Ушаков.

Кто именно будет представлять Россию на переговорах, пока не определено, добавил он.

Как уточнил Ушаков, переговоры пройдут "на экспертном уровне", как и ранее – в Абу-Даби и Женеве. Тогда во встречах принимали участие, в частности, помощник Путина Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

По словам представителя главы Кремля, главной темой переговоров станут "вопросы обеспечения безопасности России и Украины" уже после завершения войны.

Президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины принять участие в трехсторонней встрече с США и Россией на техническом уровне. Ранее СМИ писали, что представители США, Украины и РФ могут встретиться в октябре в Абу-Даби, чтобы обсудить возможность частичного прекращения огня, в частности взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

21 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, на которой обсуждалось мирное урегулирование в Украине.

В Россию Уиткофф приехал из Норвегии, где в Осло состоялись переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Кушнер, который присоединился к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.