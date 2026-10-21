Большинство поляков считают, что политика Трампа невыгодна для Польши

Политику президента США Дональда Трампа с точки зрения интересов Польши критически оценивают 66,5 % поляков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенного по заказу издания Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда",

Среди респондентов, которых спросили, способствует ли политика Трампа интересам Польши, 36,9% ответили "однозначно нет", а 29,6% – "скорее нет".

Ответ "скорее да" выбрали 15% опрошенных, а "однозначно да" – 4,4%.

Еще 14,1% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Негативное влияние политики президента США на интересы Польши отметили 87,2% избирателей правящей коалиции, 49% сторонников оппозиции и 71,3% тех, кто не голосовал или не определился с политическим выбором.

Противоположного мнения придерживаются 36,3% сторонников оппозиции, 7,9% респондентов без четких партийных предпочтений и 4,5% избирателей партий, входящих в правительственную коалицию.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Теперь Польша ожидает от Трампа выполнения обещания относительно американской военной базы. Президент Кароль Навроцкий сообщил, что запланированный объект будет называться "Форт Трамп".