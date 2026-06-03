Польша предложила Пентагону создать новую постоянную базу войск США в стране

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Министр отметил, что вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается – наоборот, она может стать еще больше.

"Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Безопасная Польша – это сильная армия, сильное общество, а также крепкие союзы", – заявил Косиняк-Камыш.

Присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами. Формально в Польше не существует классических самостоятельных военных баз США, подобных тем, что расположены в Германии или Италии, однако уже на протяжении многих лет присутствие американских войск в Польше остается значительным.

44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, тогда как 40,9% высказываются против этой идеи.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

По данным Financial Times, США обсуждают вопрос о размещении ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО, чтобы заверить союзников в том, что сокращение поддержки в сфере обычных вооружений не ослабляет гарантии безопасности. По словам источников, страны на восточном фланге НАТО, в частности Польша и некоторые страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.