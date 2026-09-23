Навроцкий говорит, что потенциальную военную базу США в Польше назовут в честь Трампа

Президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что США окончательно утвердят планы по созданию постоянной военной базы в Польше, и, если это произойдет, она получит название "Форт Трамп" (Fort Trump).

Об этом он заявил в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Навроцкий уверен: принятие решения о военной базе – это "лишь вопрос времени". Президент Польши хотел бы, чтобы строительство было завершено до истечения срока полномочий президента США Дональда Трампа в 2029 году.

"Когда американская администрация и оба правительства завершат эту работу, я думаю, что тогда президент Трамп сможет лично принять участие в церемонии открытия Форта Трампа", – заявил он.

В то же время он признал, что все еще существуют "административные и финансовые вопросы", которые необходимо решить.

"Мне трудно назвать конкретные даты, но я считаю, что этот вопрос, несомненно, решен, поскольку президент Трамп славится тем, что держит слово", – сказал Навроцкий.

Он также отметил, что Польша, которая в настоящее время принимает около 10 тысяч американских военных на ротационной основе, будет готова принять часть солдат, дислоцированных сейчас в Германии, если США решат сократить свое присутствие там.

"Мы находимся в разгаре гибридной войны. Российские провокации, с одной стороны, формируют будущее поле боя, но, с другой стороны, они испытывают стойкость НАТО. Бесспорно, ситуация серьезная", – добавил польский президент.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

17 сентября Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.