Польша ожидает от Трампа выполнения обещания о создании американской военной базы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США и Польша работают над открытием первой постоянной американской военной базы в стране.

Об этом он заявил в четверг, 24 сентября, в Нью-Йорке, как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп "выполнит обещание" относительно открытия первой постоянной американской военной базы в стране.

"Мы хотим такого присутствия США, которое успокаивало бы нас, но не представляло угрозы для России. Мы надеемся, что президент Трамп выполнит обещание, которое он дал по этому поводу нашему президенту", – отметил он.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

17 сентября Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.

А президент Польши Кароль Навроцкий ранее сказал, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".