Більшість поляків вважають, що політика Трампа не є доброю для Польщі
Політику президента США Дональда Трампа з погляду інтересів Польщі критично оцінюють 66,5% поляків.
Про це свідчать результати опитування IBRiS на замовлення видання Rzeczpospolita, пише "Європейська правда",
Серед респондентів, яких запитали, чи сприяє політика Трампа інтересам Польщі, 36,9% відповіли "однозначно ні", а 29,6% – "скоріше ні".
Відповідь "скоріше так" обрали 15% опитаних, а "однозначно так" – 4,4%.
Ще 14,1% респондентів не змогли відповісти на це запитання.
Негативний вплив політики президента США на інтереси Польщі відзначили 87,2% виборців керівної коаліції, 49% прихильників опозиції та 71,3% тих, хто не голосував або не визначився з політичним вибором.
Протилежної думки дотримуються 36,3% прихильників опозиції, 7,9% респондентів без чітких партійних уподобань і 4,5% виборців партій, які входять до урядової коаліції.
Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.
Тепер Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо американської військової бази. Президент Кароль Навроцький повідомив, що запланований об’єкт матиме назву "Форт Трамп".