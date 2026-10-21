Більшість поляків вважають, що політика Трампа не є доброю для Польщі

Політику президента США Дональда Трампа з погляду інтересів Польщі критично оцінюють 66,5% поляків.

Про це свідчать результати опитування IBRiS на замовлення видання Rzeczpospolita, пише "Європейська правда",

Серед респондентів, яких запитали, чи сприяє політика Трампа інтересам Польщі, 36,9% відповіли "однозначно ні", а 29,6% – "скоріше ні".

Відповідь "скоріше так" обрали 15% опитаних, а "однозначно так" – 4,4%.

Ще 14,1% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Негативний вплив політики президента США на інтереси Польщі відзначили 87,2% виборців керівної коаліції, 49% прихильників опозиції та 71,3% тих, хто не голосував або не визначився з політичним вибором.

Протилежної думки дотримуються 36,3% прихильників опозиції, 7,9% респондентів без чітких партійних уподобань і 4,5% виборців партій, які входять до урядової коаліції.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Тепер Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо американської військової бази. Президент Кароль Навроцький повідомив, що запланований об’єкт матиме назву "Форт Трамп".