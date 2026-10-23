Десятки тысяч студентов в Австрии протестовали ради улучшения финансирования университетов

В четверг, 22 октября, десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Вене против сокращения финансирования университетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ORF.

По оценкам Австрийского студенческого союза (ÖH), в протесте приняли участие около 30 тысяч человек. Акция под лозунгом "Красный уровень тревоги – спасем университеты!" началась в 15:00 у главного корпуса Венского технического университета. К студентам и сотрудникам венских вузов присоединились участники из других федеральных земель.

Демонстрация 22 октября в Вене фото: АРА

Профсоюз государственных служащих (GÖD) организовал приезд сотрудников университетов и врачей из других городов, где расположены высшие учебные заведения.

В Австрийском студенческом союзе надеются, что правительство пересмотрит запланированное финансирование, в то же время Министерство науки отвергает возможность увеличения бюджета.

Ректор Венского технического университета Йенс Шнайдер также призвал правительство пересмотреть решение. Если запланированные средства распределят между 23 университетами примерно по той же схеме, что и раньше, его вуз будет ежегодно недополучать 60 млн евро. "Придётся сокращать расходы во всех сферах", – предупредил Шнайдер.

Студенческий союз предупреждает о возможном сокращении образовательных программ, ухудшении поддержки студентов и ухудшении условий труда в университетах.

По завершении основной акции несколько сотен участников отправились к парламенту, а впоследствии часть из них направилась к Академии изобразительных искусств. Там уже почти неделю продолжается протест в актовом зале в знак протеста против сокращения финансирования.

Полиция в целом оценила ход демонстрации как мирный. Около 18:00 правоохранители заметили примерно 20 человек с закрытыми лицами. Шестерых из них задержали по подозрению в нарушении запрета на ношение масок во время массовых мероприятий.

Напомним, молодежное движение в Германии призвало к проведению демонстраций в крупных городах страны 31 октября по образцу французских протестов.

Напомним, во Франции 24 октября ожидается вторая волна массовых протестов. Префект французского департамента Буш-дю-Рон уже объявил о запрете всех демонстраций в Марселе и остальной части региона в субботу, 24 октября, а в самом Марселе на сутки приостановят работу общественного транспорта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 24 октября будут разрешены только те акции, которые организованы по просьбе профсоюзов, и только по маршрутам, обеспечивающим защиту "торговых заведений и общественных зданий".