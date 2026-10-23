Десятки тисяч студентів в Австрії протестували заради кращого фінансування університетів

Десятки тисяч людей у четвер, 22 жовтня, вийшли на демонстрацію у Відні проти скорочення фінансування університетів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ORF.

За оцінками Австрійської студентської спілки (ÖH), у протесті взяли участь близько 30 тисяч людей. Акція під гаслом "Червоний рівень тривоги – врятуймо університети!" розпочалася о 15:00 біля головного корпусу Віденського технічного університету. До студентів і працівників віденських вишів приєдналися учасники з інших федеральних земель.

Демонстрація 22 жовтня у Відні фото: АРА

Профспілка державних службовців (GÖD) організувала приїзд працівників університетів і лікарів з інших міст, де розташовані вищі навчальні заклади.

В Австрійській студентській спілці сподіваються, що уряд перегляне заплановане фінансування, водночас Міністерство науки відкидає можливість збільшення бюджету.

Ректор Віденського технічного університету Єнс Шнайдер також закликав уряд переглянути рішення. Якщо заплановані кошти розподілять між 23 університетами приблизно за тією самою схемою, що й раніше, його заклад щороку недоотримуватиме 60 млн євро. "Доведеться скорочувати витрати в усіх сферах", – попередив Шнайдер.

Студентська спілка попереджає про можливе скорочення освітніх програм, погіршення підтримки студентів і погіршення умов праці в університетах.

Після завершення основної акції кілька сотень учасників вирушили до парламенту, а згодом частина з них попрямувала до Академії образотворчих мистецтв. Там уже майже тиждень триває протест у актовій залі на знак протесту проти скорочення фінансування.

Поліція загалом оцінила перебіг демонстрації як мирний. Близько 18:00 правоохоронці помітили приблизно 20 людей із закритими обличчями. Шістьох із них затримали через підозру в порушенні заборони на носіння масок під час масових заходів.

Нагадаємо, молодіжний рух у Німеччині закликав до проведення демонстрацій у великих містах країни 31 жовтня за зразком французьких протестів.

У Франції 24 жовтня очікують на другу хвилю масових протестів. Префект французького департаменту Буш-дю-Рон уже оголосив про заборону всіх демонстрацій у Марселі та решті регіону в суботу, 24 жовтня, а в самому Марселі на добу зупинять роботу громадського транспорту.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 24 жовтня будуть дозволені лише ті акції, які організовано на прохання профспілок, і лише за маршрутами, що забезпечать захист "торговельних закладів та громадських будівель".