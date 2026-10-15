У побережья Румынии загорелся танкер, восемь моряков пропали без вести

Недалеко от румынского города Сулина в Чёрном море загорелся танкер под флагом Сан-Марино; на борту судна находились 12 моряков, восемь из них считаются пропавшими без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

Сигнал о просьбе о помощи поступил в четверг около 07:00. Моряки сообщили румынским властям о пожаре на борту танкера, который находился в 14 морских милях от Сулины. Речь идет о коммерческом судне Wine Trader.

Моряки с других судов утверждают, что видели, как танкер якобы атаковали два беспилотника. Однако эта информация пока не подтверждена, а причина пожара остается неизвестной.

По предварительным данным, четверо членов экипажа в безопасности. Восемь считаются пропавшими без вести. Румынские спасатели направили к судну корабль и вертолёт.

Ночью румынские военные зафиксировали беспилотники вблизи Сулины и в районе острова Змеиный. В 01:34 радар обнаружил дрон в воздушном пространстве Румынии, после чего он исчез над территориальными водами страны.

В среду вечером румынские спасатели также проводили операцию вблизи Сулины после сообщений о вероятной атаке на другое судно. Тогда экипаж не пострадал, а двигатели судна остались исправными.

Как сообщалось, на фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Чёрном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.

14 октября румынский президент Никушор Дан сообщил, что Румыния и Болгария договорились углубить сотрудничество в области противодействия дронам и обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море.