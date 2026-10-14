Рейтинг блока Мерца вырос впервые за 11 недель, отставание от ультраправых сократилось

В Германии правящий блок ХДС/ХСС набирает на один процентный пункт больше: его рейтинг вырос до 18,5% по сравнению с 17,5%, зафиксированными в опросе на прошлой неделе.

Об этом говорится в последнем опросе Insa, проведенном для газеты Bild, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Если сравнивать только текущий опрос, – существует еще один опрос Insa для Bild am Sonntag, – это первый рост для ХДС/ХСС за одиннадцать недель. Последний раз рейтинг ХДС/ХСС вырос 28 июля, достигнув 21% (предыдущий показатель – 20,5%). Нынешние 18,5% соответствуют их предыдущему минимуму, зафиксированному в октябре 2021 года.

Партия "Альтернатива для Германии" потеряла половину процентного пункта и остается сильнейшей партией с результатом 30%. Таким образом, её отрыв от ХДС/ХСС сократился с 13 до 11,5 процентных пунктов.

Соціал-демократи потеряли один процентный пункт, опустившись до 13,5%. Это опустило их с третьего места на четвертое. "Зеленые" также потеряли позиции (-0,5), но с результатом 14% они остаются на третьем месте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявил, что не заинтересован в популярности, подчеркнув, что его приоритетом является проведение сложных реформ, а не повышение собственных рейтингов.

Как сообщалось, подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Мерц покинет свой пост.