Почти половина немцев ожидает отставки Мерца до конца года

Согласно опросу, почти половина немцев ожидает, что к концу года канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост.

Данные соответствующего опроса от YouGov приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, 48% из 1 611 респондентов ожидают, что к концу года Мерц уже не будет канцлером, тогда как 31% считают, что он останется на своем посту, а 21% не дали ответа.

Мерц, рейтинг популярности которого в последние месяцы резко упал, в воскресенье может потерпеть очередное унизительное поражение на выборах в двух восточных федеральных землях – через две недели после того, как ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одержала убедительную победу в Саксонии-Анхальт.

Выборы в этой федеральной земле вызвали серьёзные спекуляции по поводу того, не будет ли канцлер вынужден уйти в отставку.

По последним опросам, в Мекленбурге-Передней Померании ХДС Мерца набирает около 7 %, что опасно близко к 5-процентному барьеру, необходимому для получения мест в парламенте. Если эти данные подтвердятся, это станет худшим результатом ХДС в любой из 16 федеральных земель Германии или на национальном уровне со времён Второй мировой войны.

В Берлине партия "Левые" с небольшим отрывом опережает ХДС, что ставит консерваторов под угрозу потери поста мэра в столице Германии.

Ранее сообщалось, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу грозит отставка уже в эти выходные, всего через 16 месяцев после вступления в должность.

Между тем накануне выборов в земельные парламенты Мекленбурга-Передней Померании и Берлина все восемь глав земельных правительств от Христианско-демократического союза (ХДС) выступили в поддержку канцлера Фридриха Мерца.