МИД: возле посольства Украины в Вашингтоне нашли подозрительный предмет

В Министерстве иностранных дел сообщили, что возле входа в консульское отделение посольства Украины в Вашингтоне обнаружили "подозрительный" предмет.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, в пятницу, 23 октября, у входа в консульское отделение посольства Украины в Вашингтоне обнаружили предмет, который американская полиция квалифицировала как подозрительный.

Отмечается, что в целях безопасности сотрудников и посетителей посольства было принято решение о временной эвакуации и оцеплении территории. На место были вызваны американские правоохранители и взрывотехники, которые в настоящее время проводят необходимые проверки.

"Посольство во взаимодействии с американской стороной будет выяснять обстоятельства инцидента", – добавили в МИД.

Стоит отметить, что в последнее время отношения Украины и США были напряжёнными. В частности, недавно издание WSJ сообщило, что это Илон Маск отдал приказ о замедлении работы Starlink в Украине.

В четверг, 22 октября, СМИ писали, что президент США Дональд Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения. Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

По состоянию на утро 23 октября, по данным СМИ, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости систем Starlink, несмотря на то, что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.