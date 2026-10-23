МЗС: біля посольства України у Вашингтоні виявили "підозрілий" предмет

У Міністерстві закордонних справ повідомили про те, що біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили "підозрілий" предмет.

Про це пише "Європейська правда".

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, у п’ятницю, 23 жовтня, біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий.

Зазначається, що з метою безпеки працівників та відвідувачів посольства ухвалили рішення про тимчасову евакуацію та оточення території. На місце викликали американських правоохоронців та вибухотехніків, які наразі проводять необхідні перевірки.

"Посольство у взаємодії з американською стороною зʼясовуватиме обставини інциденту", – додали у МЗС.

Варто зауважити, що останнім часом відносини України та США були напруженими. Зокрема нещодавно видання WSJ повідомило, що Ілон Маск віддав наказ про уповільнення роботи Starlink в Україні.

У четвер, 22 жовтня, ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

Станом на ранок 23 жовтня, за даними ЗМІ, українські військові все ще зіштовхувалися з обмеженнями швидкості систем Starlink попри те, що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.