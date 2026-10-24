В Албании полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
Вблизи Министерства внутренних дел Албании подразделения Государственной полиции применили слезоточивый газ и струи воды под давлением, чтобы разогнать демонстрантов, собравшихся в этом районе.
Об этом сообщает Radio Televizioni Shqiptar, передает "Европейская правда".
Полиция применила слезоточивый газ, когда часть участников акции двинулась в сторону здания Кабинета министров, в то время как группа граждан продолжала находиться возле здания Министерства внутренних дел.
По информации журналистов Албанского радио и телевидения, находящихся на месте событий, полиция создала кордон вокруг демонстрантов, приблизившихся к зданию Кабинета министров, и применила против них водометы и слезоточивый газ.
Вмешательство полиции произошло в тот момент, когда демонстранты были разбросаны по нескольким разным точкам столицы.
Акция протеста по-прежнему остается раздробленной по нескольким основным направлениям, в то время как правоохранительные органы усилили своё присутствие на местах для контроля над ситуацией.
Между тем ранее демонстранты и студенты собрались перед зданием Министерства образования.
Акция протеста перед Министерством образования началась мирно, однако впоследствии здание забросали камнями. Со своей стороны, полиция ответила на действия демонстрантов применением водометов.
Акции студентов в Албании продолжаются уже 12-й день, протестующие требуют отставки правительства.
Эди Рама, который в прошлом году был избран на четвёртый срок в качестве премьера, отказался уйти в отставку и обвинил оппозиционные группы и иностранные силы в использовании протестов для дестабилизации ситуации в Албании.
Он настаивает, что его мандат на управление страной до 2029 года не может быть оспорен с помощью насилия.
18 октября Рама заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албаниина пути к вступлению в Европейский Союз.
Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.