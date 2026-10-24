В Албанії поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти демонстрантів

Поблизу Міністерства внутрішніх справ Албанії підрозділи Державної поліції застосували сльозогінний газ та струмені води під тиском, щоб розігнати демонстрантів, які зібралися в цьому районі.

Про це повідомляє Radio Televizioni Shqiptar, передає "Європейська правда".

Поліція застосувала сльозогінний газ, коли частина учасників акції рушила в бік будівлі Кабінету міністрів, тоді як група громадян продовжувала перебувати біля будівлі Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією журналістів Албанського радіо і телебачення, які перебувають на місці подій, поліція створила кордон навколо демонстрантів, які наблизилися до будівлі Кабінету міністрів, і застосувала проти них водомети та сльозогінний газ.

Втручання сил поліції відбулося в той момент, коли демонстранти були розкидані по кількох різних точках столиці.

Акція протесту й надалі залишається роздробленою вздовж кількох основних напрямків, тоді як правоохоронні органи посилили свою присутність на місцях для контролю над ситуацією.

Тим часом раніше демонстранти та студенти зібралися перед будівлею Міністерства освіти.

Акція протесту перед Міністерством освіти розпочалася мирно, проте згодом будівлю закидали камінням. Зі свого боку, поліція відповіла на дії демонстрантів застосуванням водометів.

Акції студентів в Албанії тривають вже 12-й день, вимогою протестувальників є відставка уряду.

Еді Рама, який минулого року здобув четвертий термін на посаді прем’єра, відмовився піти у відставку та звинуватив опозиційні групи й іноземні сили у використанні протестів для дестабілізації ситуації в Албанії.

Він наполягає, що його мандат на управління країною до 2029 року не може бути оскаржений за допомогою насильства.

18 жовтня Рама говорив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.