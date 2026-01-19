СМИ: Трамп связал свои угрозы Гренландии с отказом в присуждении Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру Йонасу Гару Стёре, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Письмо есть в распоряжении агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В письме к Стёре Трамп пишет, что "больше не чувствует обязанности думать исключительно о мире" на фоне того, что он не получил Нобелевскую премию.

"Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире", – говорится в письме американского президента.

Он также добавил, что теперь может думать о том, "что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки".

"Мир не будет безопасным, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", – подытожил президент США.

При этом стоит отметить, что Нобелевская премия мира присуждается Нобелевским комитетом в Осло и норвежское правительство не имеет никакого отношения или влияния на эту процедуру.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Он также заявил, что Дания в течение 20 лет ничего не могла сделать с российской угрозой на Гренландии.