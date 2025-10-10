В Белом доме недовольны решением Нобелевского комитета

В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет после того, как американский президент Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, а также заявили, что комитет "ставит политику выше мира".

Об этом написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, Нобелевская премия мира за 2025 год, особое внимание к которой было приковано из-за желания Трампа ее получить, досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэлы.

В ответ на это Чун заявил, что Нобелевский комитет доказал, что для него "политика важнее мира".

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. Он имеет сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли", – добавил директор по коммуникациям Белого дома.

Как сообщалось, норвежские политики готовятся к непредсказуемым последствиям для отношений страны с США, если американский президент не получит Нобелевскую премию мира, которую он так хочет.

Как известно, Трамп неоднократно говорил, что благодаря ему в мире удалось положить конец нескольким вооруженным конфликтам, и намекал, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

Ранее сообщалось, что в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также свое стремление получить Нобелевскую премию мира.