В Словакии закрыли дело против экс-министра обороны из-за передачи МиГ-29 Украине

Словацкие правоохранители не нашли состава преступления в решениях предыдущего правительства передать Украине советские истребители МиГ-29 и систему противовоздушной обороны КУБ.

Как пишет "Европейская правда", об этом порталу Aktuality сообщили в прокуратуре Братиславы.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Братиславы Габриэла Ковач сказала, что 30 октября было прекращено следствие по делу о передаче Украине МиГ-29 и системы КУБ в начале полномасштабного российского вторжения.

По ее словам, следствие не смогло доказать, что члены тогдашнего правительства Словакии "действовали с целью получения для себя или других незаконной выгоды, а также что они осуществляли свои полномочия вопреки закону или превышали эти полномочия".

Ковач пояснила, что в целом расследование касалось пяти различных уголовных дел: из них одно было закрыто, еще два – отклонены, потому что речь не шла об уголовном преступлении, а в еще двух продолжается следствие.

Последние два дела касаются злоупотребления средствами, предназначенными для военной помощи Украине (в частности, боеприпасов), и расследуются Европейской прокуратурой.

В закрытом расследовании по МиГ-29, как известно, словацкие власти публично обвиняли бывшего министра обороны Ярослава Надя и требовали привлечь его к ответственности.

