В Словакии расследуют передачу Украине секретных документов о системе С-300

Полиция Словакии расследует дело о передаче Украине секретной документации по зенитно-ракетным комплексам С-300 советского производства в 2022 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Прокуратура Братиславы анонсировала расследование преступления шпионажа. По данным правоохранителей, речь идет о передаче военному атташе Украины секретной технической документации по зенитному комплексу С-300 в апреле 2022 года.

Как заявил прокурор Растислав Ремета, это могло привести к нарушению соглашения правительства Словакии с Россией о взаимной защите секретной информации.

По его словам, словацкая сторона передала эту документацию Украине позже, чем саму систему противовоздушной обороны.

На расследование отреагировал Ярослав Надь, который тогда возглавлял Министерство обороны Словакии. Экс-министр возмутился действиями прокуратуры и заявил, что в первые дни российского вторжения в Украину никто не обращал внимания на предпочтения России, которая напала на соседнюю страну.

"Украинцы располагают документацией по С-300, поэтому, пожалуй, мы не будем здесь решать, нравится это агрессору или нет, что Киев на основании правительственного решения получил систему вместе с соответствующими документами", – заявил Надь.

Экс-министр обороны Словакии уже неоднократно становился фигурантом расследований прокуратуры.

В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

В ноябре 2025 года правоохранители сообщили, что не нашли состава преступления в решениях предыдущего правительства передать Украине советские истребители МиГ-29 и систему противовоздушной обороны КУБ.

В то же время словацкая полиция хотела задержать экс-министра обороны Ярослава Надя в середине июня, когда он находился в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".

Это касалось расследования, которое ведет Европейская прокуратура, касающегося нецелевого использования средств, предназначенных для военной помощи Украине. В его рамках задержали восьмерых человек, среди которых есть сотрудники Министерства обороны.