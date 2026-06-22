Министр обороны Германии признал нехватку кадров для бригады в Литве

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что процесс развертывания немецкой бригады в Литве происходит согласно плану, но есть определенные пробелы в кадрах.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства, который находится с визитом в литовском городе Пабраде, приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил немецкий министр, не все немецкие военнослужащие будут размещены в Литве на добровольных началах: после того как будут исчерпаны все имеющиеся меры по поощрению добровольного принципа, начнут искать альтернативные варианты.

"Сейчас в Литве дислоцировано около 90 процентов необходимых сил – все они добровольцы. Конечно, есть определенные пробелы, например в сфере IT-специалистов, логистики, кадровых экспертов и тому подобное. Но то же самое и дома. Мы по-прежнему полагаемся на принцип добровольности и стараемся обеспечить наилучшие условия для членов их семей. Как только мы исчерпаем все доступные средства, мы начнем искать альтернативы, потому что ясно одно – оперативная готовность является приоритетом", – подчеркнул он.

Писториус добавил, что не может назвать конкретное количество добровольцев.

"Но ясно одно: готовность – ключевой приоритет. Каждый солдат, каждая женщина и каждый мужчина в Бундесвере знают, что в конце концов все сводится к прибытию сюда. Мы по-прежнему делаем все возможное для достижения целей на добровольной основе, чтобы каждый, кто приезжает сюда, делал это по собственной воле. Но некоторые приедут сюда не потому, что сами этого хотели", – сказал он.

Писториус прибыл в Литву, чтобы понаблюдать за первыми учениями немецкой танковой бригады недалеко от границы с Беларусью.

Германия развернула свою бригаду в Литве, учитывая растущую угрозу со стороны РФ. Подразделение было официально введено в действие в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

Сейчас в стране дислоцируется около 1 800 немецких военнослужащих.

Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады – в том числе относительно проживания их семей и доступа к образованию для детей.