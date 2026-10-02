Большинство военных бригады Бундесвера прибудут в Литву во второй половине 2027 года

Большинство военнослужащих немецкой бригады, развертываемой в Литве, должны прибыть в страну во второй половине следующего года.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.

В литовском оборонном ведомстве отметили, что процесс развертывания бригады Бундесвера проходит без проблем. На недавнем заседании рабочей группы представители немецкой стороны представили свои планы и обсудили ход подготовки по логистическим, инфраструктурным и другим вопросам.

Согласно предварительному плану, прибытие большей части из запланированного числа военнослужащих ожидается во второй половине 2027 года, чтобы к концу года бригада уже обладала полной оперативной готовностью, а число находящихся в стране военнослужащих приблизилось к 5 тысячам.

В Минобороны Литвы отметили, что к концу 2026 года число уже находящихся в стране военнослужащих и гражданских сотрудников немецкой бригады достигнет 2 тысяч.

"Обязательства Германии и Литвы в интересах европейской безопасности становятся реальностью – военные немецкой бригады уже в Литве, и их численность постоянно увеличивается. Немецкая бригада будет развернута в Литве в срок – мы придерживаемся четкого плана и делаем все, что в наших силах, чтобы на пути этого исторически важного шага не возникало препятствий", – отметил министр обороны Робертас Каунас.

В рамках подготовки продолжается строительство инфраструктуры в Руднинкай и других районах Литвы.

Напомним, Литва и Германия подписали соглашение, финализирующее все детали размещения бригады Бундесвера, в сентябре 2024 года. Подразделение официально начало дежурство с мая 2025 года.

Также в Литве началось строительство завода по производству и обслуживанию немецких танков Leopard.