Президент Финляндии не верит, что Россия захочет напасть на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что Россия способна напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".

Об этом он заявил в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

Стубба попросили прокомментировать предупреждение Министерства обороны и Вооружённых сил Германии о том, что лидер Кремля Владимир Путин может быть способен атаковать территорию НАТО до 2029 года.

"Если бы у кого-то был такой хрустальный шар – замечательно. Но я просто не вижу ни доказательств, ни фактов для этого. Я не верю, что Россия когда-либо захочет атаковать самый мощный в мире военный альянс – НАТО", – сказал Стубб.

В то же время он подчеркнул: нужно всегда готовиться к худшему, чтобы предотвратить это.

"Во-первых, у меня есть данные разведки. А во-вторых, у нас есть средство сдерживания – и это средство сдерживания сильнее, чем у любой другой военной державы в мире. Оно основано на обычных вооруженных силах, на ракетах и на ядерном оружии. Ни одному государству мира нет смысла испытывать решимость этого альянса", – сказал Стубб.

Президент Финляндии пояснил, что цель российской информационной войны – посеять страх в Европе.

"Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли Россия эскалировать ситуацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Атакует ли Россия НАТО и Европу? На данный момент возможности России по эскалации довольно ограничены. Единственный способ, которым Россия еще может эскалировать ситуацию, – это мобилизация. И, на мой взгляд, мобилизация будет иметь внутриполитические последствия в России", – отметил он.

В то же время Стубб считает вероятной мобилизацию в России этой осенью.

"Если посмотреть на законы, которые они сейчас продвигают – и которые, по сути, направлены на закрытие границ и ограничение свободы передвижения, – это свидетельствует именно об этом. Потому что правда в том, что при таких темпах они не смогут поддерживать свои военные действия еще долго", – добавил он.

Стоит отметить, что 29 августа премьер-министр Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

Ранее он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.