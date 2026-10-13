Министр обороны Эстонии: после окончания войны в Украине Россия обязательно на кого-нибудь нападет

Министр обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия обязательно "испытает" какую-либо из стран, независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Херем считает очевидным, что Россия с каждым днем начнет наращивать свое военное влияние, как только российско-украинская война закончится.

"И тогда, учитывая их мировоззрение, они обязательно кого-то "испытают". Причем это произойдет независимо от того, как закончится война: выгонит ли Украина их со своей земли или просто будет "заморозка" боевых действий", – сказал он.

В то же время глава Минобороны Эстонии не уверен, выберет ли РФ именно его страну.

"Это может быть и Латвия, и где-либо ещё. Цель России – обрести влияние. Им нужна власть над другими. Но для этого им не нужно оккупировать Эстонию. Их задача – нанести нам такой ущерб, чтобы мы утратили доверие друг к другу. Как внутри подвергшейся нападению страны, так и между союзниками", – сказал он.

По его мнению, Россия может напасть на НАТО "именно для того, чтобы расколоть Альянс".

На уточняющий вопрос, как именно, Херем отметил, что Россия может действовать либо ниже порога статьи 5, либо даже с активацией статьи 5.

"Здесь у них также есть шанс расколоть нас. Потому что когда сработает статья 5 и мы победим в войне – но эта победа окажется слишком болезненной, – то начнут раздаваться обвинения в адрес НАТО и друг друга, что мы не смогли этому предотвратить. В этот момент россияне предложат своё решение, вроде "давайте договоримся, будем жить как раньше, вернёмся к business as usual". И как только мы окажемся под российским влиянием – мы пойдём ко дну", – сказал он.

Также его спросили, видит ли он способ предотвратить следующие нападения РФ.

"Я не уверен, что можно сдержать сумасшедшего. Поэтому нам нужно готовиться к нападению. Это – единственное, что можно сделать. Причем если подготовка будет очень серьезной, то, возможно, это позволит предотвратить нападение. Но нужно быть к нему готовыми", – добавил глава Министерства обороны Эстонии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

До этого он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение относительно возможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".

Полное интервью с министром обороны Эстонии читайте здесь.