Туск обсудил с Рютте возможную подготовку России к провокациям против стран НАТО

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

Об этом он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Туск сообщил, что в разговоре в субботу Рютте поделился с ним своими оценками ситуации в регионе и в российско-украинской войне, не уточняя других деталей.

Mark Rutte @SecGenNATO przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie… – Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2026

"Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе – что важно и для нашей безопасности. Это – задача для всей Европы", – подчеркнул польский премьер.

"Следующие полгода будут решающими. Мы, Польша и НАТО, должны быть готовы к различным сценариям. Нельзя исключать возможность российских провокаций против кого-либо из членов НАТО", – добавил он.

Накануне, в пятницу, Туск отдельно заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп опроверг предположение, что директор ЦРУ ездил в Москву с целью убедить главу Кремля не испытывать решимость НАТО.