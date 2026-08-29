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Туск обсудил с Рютте возможную подготовку России к провокациям против стран НАТО

Новости — Суббота, 29 августа 2026, 16:50 — Мария Емец

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

Об этом он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Туск сообщил, что в разговоре в субботу Рютте поделился с ним своими оценками ситуации в регионе и в российско-украинской войне, не уточняя других деталей.

"Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе – что важно и для нашей безопасности. Это – задача для всей Европы", – подчеркнул польский премьер.

"Следующие полгода будут решающими. Мы, Польша и НАТО, должны быть готовы к различным сценариям. Нельзя исключать возможность российских провокаций против кого-либо из членов НАТО", – добавил он.

Накануне, в пятницу, Туск отдельно заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп опроверг предположение, что директор ЦРУ ездил в Москву с целью убедить главу Кремля не испытывать решимость НАТО.

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