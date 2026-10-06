В Польше начались вторые после длительной паузы поиски погибших украинцев

6 октября в Польше на территории села Ласков (польское написание – Ласкув) в Люблинском воеводстве начались поисковые работы на местах захоронения погибших украинцев.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти, пишет "Европейская правда".

Исследования проводятся во исполнение договоренностей, достигнутых по итогам работы Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения.

Украинский институт национальной памяти обеспечивает проведение поисковых работ. Работы будет осуществлять коммунальное предприятие Львовского областного совета по вопросам поиска захоронений участников национально-освободительной борьбы и жертв войн, депортаций и политических репрессий "Доля".

Соответствующее разрешение на проведение экспедиции на территории православного кладбища в селе Ласков Люблинского воеводства КП "Доля" получила от польской стороны 31 августа 2026 года.

Целью поисковых исследований является выявление мест захоронений мирных жителей Ласкова, погибших в результате нападения подразделений Армии Крайовой и крестьянских батальонов в марте 1944 года.

По разным историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 года погибли более 300 человек. В ходе исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в 1944 году.

В то же время отдельные историки называют большее число жертв – около 350 человек. Окончательное число жертв может быть уточнено в результате дальнейших исторических и поисковых исследований.

Это уже вторые поисковые работы, которые украинская сторона проводит на территории Польши после длительного перерыва.

Осенью 2025 года состоялась первая украинская поисково-эксгумационная экспедиция, проведенная на основании официального разрешения польских властей. Работы проходили в селе Юречкова.

Напомним, в августе посол Украины в Польше Василий Боднар пожаловался, что уже несколько месяцев безрезультатно добивается получения хотя бы одного разрешения на украинские поисковые работы на территории Польши.

В июле Боднар выражал надежду, что в августе удастся начать поиски останков украинцев, погибших в 1944 году в населенном пункте Ласков.