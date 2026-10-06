У Польщі почалися другі після тривалої паузи пошуки загиблих українців

У Польщі 6 жовтня на території села Ласків (польський варіант написання Ласкув) у Люблінському воєводстві розпочалися пошукові дослідження місць поховань загиблих українців.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті, пише "Європейська правда".

Дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

Український інститут національної пам’яті забезпечує проведення пошукових робіт. Роботи здійснюватиме комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій "Доля".

Відповідний дозвіл для проведення експедиції на території православного кладовища в селі Ласків Люблінського воєводства КП "Доля" отримала від польської сторони 31 серпня 2026 року.

Метою пошукових досліджень є виявлення місць поховань цивільних мешканців Ласкова, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році.

Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути уточнена внаслідок подальших історичних та пошукових досліджень.

Це вже другі пошукові роботи, які українська сторона проводить на території Польщі після тривалої перерви.

Восени 2025 року відбулася перша українська пошуково-ексгумаційна експедиція, проведена на підставі офіційного дозволу польської влади. Роботи проходили в селі Юречкова.

Нагадаємо, у серпні посол України в Польщі Василь Боднар поскаржився, що вже кілька місяців безрезультатно домагається отримання хоча б одного дозволу на українські пошукові роботи на території Польщі.

В липні Боднар висловлював сподівання, що у серпні вдасться почати пошуки останків українців, загиблих у 1944 році в населеному пункті Ласків.