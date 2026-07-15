Посол Украины надеется на начало поисковых работ в польском Ласкуве в августе

Посол Украины в Польше Василий Боднар надеется, что в августе удастся начать поиски останков украинцев, погибших в 1944 году в поселке Ласкув от рук Армии Крайовой и Крестьянских батальонов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Боднар отметил, что в прошлом году украинская сторона подала в Институт национальной памяти (IPN) три заявления по поводу поисков погибших гражданских украинцев на территории современной Польши.

"Одно из них уже получило поддержку, нам остаётся лишь получить согласие воеводского консерватора памятников. Мы надеемся, что в августе удастся начать первые работы в посёлке Ласкув", – сказал Василий Боднар.

Он добавил, что от Института национальной памяти Польши уже поступил ответ по этому вопросу.

"В прошлом году украинская сторона направила письма по трем населенным пунктам в связи с запланированными поисками в Сагрине, Ласкуве и Перемышле. Как институт, мы оказали процедурную поддержку по делу Ласкува, тогда как в отношении двух других населенных пунктов мы обратились с просьбой дополнить заявки. До сих пор не поступило никаких новых документов или дополнений по этому делу", – заявили в Институте национальной памяти Польши.

В прошлом году подобные работы были проведены украинской стороной в Юречкове в Подкарпатье. Целью работ было установление местоположения предполагаемой могилы, в которой, согласно источникам и историческим свидетельствам, должны были быть похоронены бойцы Украинской повстанческой армии, погибшие 4 марта 1947 года в бою с подразделениями Польской народной армии и Корпуса внутренней безопасности. В результате проведенных мероприятий, как отмечается, не было обнаружено разыскиваемой могилы, а также каких-либо антропогенных элементов, которые бы свидетельствовали о наличии захоронений.

Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров недавно выразил надежду на начало уже в этом году поисков украинских погибших на территории Сагрини и Ласкува.

Польский премьер Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии подчеркнул необходимость сохранять солидарность, которая "основана на правде, памяти и надежде", и отметил, что память не может быть орудием ненависти.