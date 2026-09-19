Трамп заявляет, что его сын вернет деньги росолихарху, которые тот потратил на свадьбу

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его сын, Дональд Трамп-младший, сообщил ему, что вернет деньги российскому олигарху Умару Кремлеву, которыми тот профинансировал его свадебные торжества на Багамах в мае.

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Трамп рассказал журналистам, что, когда он спросил сына об этой ситуации с Кремлёвым, тот ответил: "Нет, папа, я верну эти деньги". И это было некоторое время назад. Так что я слышал, что он заплатит".

Источник агентства также подтвердил, что Трамп-младший планировал возместить Кремлеву расходы.

Президент, который не присутствовал на свадьбе своего сына, заявил в начале недели, что не знаком с Кремлевым и что скандал вокруг свадьбы – "не такое уж большое дело".

В пятницу Трамп сказал, что устраивал свадебные торжества для "многих людей" в "красивых местах", таких как его клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

"Они женятся, я устраиваю для них вечеринку. Учитывая всё сказанное, я понимаю, что Дон вернул ему деньги", – сказал Трамп.

Трамп-младший и его жена Беттина Андерсон ранее подтвердили в заявлении, что Кремлев частично профинансировал их свадебную вечеринку, и оправдали то, что приняли этот подарок.

В заявлении отмечалось, что праздник, профинансированный Кремлевым, состоялся уже после самой свадебной церемонии.

"Наш дорогой друг Умар очень щедро устроил для нас два невероятных вечера празднований ПОСЛЕ нашей свадьбы. Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, и мы были и остаемся за это невероятно благодарны", – говорилось в заявлении.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не собирается проводить расследование в отношении свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего, которые частично профинансировал российский олигарх Умар Кремлёв.

Члены семьи президента Дональда Трампа категорически отрицали, что знакомы с Кремлёвым, в то время как демократы на Капитолийском холме пообещали провести расследование.