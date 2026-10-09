Сибига 12 октября обсудит с министрами ЕС усиление ПВО и помощь энергетике Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 12 октября, приедет в Люксембург для участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, на котором, в частности, обсудят поддержку энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы и увеличение финансовой и военной помощи.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от источников, осведомленных о подготовке заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Люксембурге проинформирует европейских коллег о ситуации в Украине, в частности о последствиях последних российских атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

По словам собеседников "Европейской правды", одним из главных акцентов при обсуждении "украинского вопроса" станет помощь Украине в условиях усиления российских воздушных атак.

"Мы обсудим, как можем поддержать Украину сейчас, на этом сложном этапе российской агрессии, с точки зрения энергетической устойчивости, а также дополнительной противовоздушной обороны, в которой Украина отчаянно нуждается", – отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

По его словам, отдельное внимание уделят финансовой поддержке Украины и возможностям государств-членов увеличить помощь на двустороннем уровне.

"Того, что мы делаем совместно в рамках инструментов ЕС, недостаточно. Мы хотим использовать эту возможность, чтобы обсудить с государствами-членами, что они делают на двустороннем уровне и что они могут предоставить Украине – как финансово, так и в виде оборудования, противовоздушной обороны и других чрезвычайно важных средств", – пояснил европейский чиновник.

В этом контексте также обсудят использование средств Европейского фонда мира (EPF) для военной поддержки Украины.

Как сообщала "Европейская правда", 12 октября Совет ЕС также обсудит возможность ограничить передвижение российских дипломатов между государствами ЕС, вплоть до полного запрета на выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы.

Кроме того, главы МИД ЕС 12 октября утвердят крупнейший в истории санкционный список против России, включающий 1646 позиций.

Ранее государства ЕС распределили 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, из которых 1 млрд евро предусмотрен для новых совместных закупок вооружения для Украины.

В конце сентября высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала государства ЕС передать Украине ракеты-перехватчики Patriot из своих арсеналов с возможностью последующего пополнения запасов за счет закупок, профинансированных Украиной.