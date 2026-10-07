Главы МИД ЕС 12 октября утвердят список санкций против РФ на 1646 позиций

Послы стран Европейского Союза в среду, 7 октября, согласовали два новых пакета санкционных мер в рамках режима ЕС в отношении территориальной целостности Украины, которые министры иностранных дел стран ЕС должны формально утвердить на заседании 12 октября.

Об этом "Европейской правде" сообщили несколько дипломатов ЕС, осведомленных о ходе обсуждений.

1646 новых включений в санкционные списки против России будут одобрены на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 12 октября.

"Сегодня Coreper согласовал новые пакеты включений в рамках санкционного режима в отношении территориальной целостности Украины. Они будут формально утверждены министрами на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Это будет крупнейший утвержденный одновременно санкционный пакет, содержащий анонсированные ранее 1569 санкционных включений в отношении 743 физических и 826 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Отдельно послы ЕС согласовали еще 77 включений, связанных с выборами в Государственную думу России. В этот пакет, в частности, входят кандидаты, баллотировавшиеся на депутатские мандаты от временно оккупированных территорий Украины, а также несколько представителей избирательных органов.

Как сообщала "Европейская правда", 16 сентября Европейская служба внешних действий (EEAS) представила новое предложение о новом пакете индивидуальных санкций против военно-промышленного комплекса России, включающего 1576 позиций.

22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".