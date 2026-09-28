Каллас будет давить на страны ЕС, чтобы Украина получила перехватчики Patriot из их арсеналов

В понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят возможность передать Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot из арсеналов государств Евросоюза, в обмен на более поздние поставки от производителя, профинансированные Украиной.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на полях заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

Государства ЕС 28 сентября обсудят возможность передачи Украине перехватчиков для систем Patriot, которые имеются в арсеналах ряда государств.

"Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы снова обращаемся с этим призывом к тем, кто имеет их на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться позже, пополнили их запасы", – заявила Каллас.

Она напомнила, что Европейский фонд мира также наконец разблокирован – и еще 1 млрд евро будет направлен на совместные закупки оружия для Украины.

"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на источники о возможности того, что определенное из государств-членов ЕС или несколько государств передаст Украине уже имеющиеся у нее перехватчики для Patriot, а Украина использует средства из 90-миллиардного кредита на заказ такого же количества ракет для этого государства у производителя в США.

По данным "ЕвроПравды", такими государствами могут стать Испания или Греция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США принял окончательное решение, и Украина получит лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Также Зеленский сообщил о договоренности о пакет ракет к Patriot с одним из государств, название которого не разглашается.

Читайте статью: Удари по РФ без протестів США. Про що домовилися Трамп і Зеленський у Нью-Йорку.