В ЕС согласовали условия выделения 6,6 млрд евро из Фонда мира для Украины

Страны-члены ЕС договорились об условиях выделения Украине средств в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Об этом в своем X написала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Каллас подчеркнула, что это "хорошая новость для Украины и плохая – для России".

По её словам, 900 млн евро предназначены для Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Еще миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования.

А 4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам, причем некоторые из них уже заявили, что перенаправят свою долю на нужды Украины, сообщила глава европейской дипломатии.



"Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу, чтобы она сократила свою поддержку Украины. Европа же поступает наоборот", – резюмировала Каллас.

Окончательное решение должно быть принято министрами обороны стран-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник.

В то же время остается нерешенным вопрос о распределении 4,7 млрд между странами-членами и о том, какая часть этой суммы будет выделена Украине.

Каллас ранее заявила, что работает с правительствами государств-членов Евросоюза над выделением Украине еще 1 млрд евро на военные нужды из Европейского фонда мира.

Напомним, Германия ранее заявила, что 6,6 млрд евро из Фонда мира, разблокированные Венгрией, должны быть полностью переданы Украине – но не все государства ЕС это поддерживают.

Ранее стало известно, что Венгрия снимает вето с 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, и министры обороны ЕС уже обсудили, как их можно использовать в интересах Украины.