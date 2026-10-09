Сибіга 12 жовтня обговорить з міністрами ЄС допомогу енергетиці України та посилення ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 12 жовтня, приїде у Люксембург для участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, на якому зокрема обговорюватимуть підтримку енергетичної інфраструктури України напередодні зими та збільшення фінансової і військової допомоги.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від джерел, обізнаних з підготовкою засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у Люксембурзі поінформує європейських колег про ситуацію в Україні, зокрема про наслідки останніх російських атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

За словами співрозмовників "Європейської правди", одним із головних акцентів під час обговорення "українського питання" стане допомога Україні в умовах посилення російських повітряних атак.

"Ми обговоримо, як можемо підтримати Україну зараз, у цій складній фазі російської агресії, з погляду енергетичної стійкості, а також додаткової протиповітряної оборони, якої Україна відчайдушно потребує", – зазначив один із високопосадовців ЄС.

За його словами, окрему увагу приділять фінансовій підтримці України та можливостям держав-членів збільшити допомогу на двосторонньому рівні.

"Того, що ми робимо спільно в межах інструментів ЄС, недостатньо. Ми хочемо використати цю можливість, щоб обговорити з державами-членами, що вони роблять на двосторонньому рівні та що вони можуть надати Україні – як фінансово, так і у вигляді обладнання, протиповітряної оборони та інших надзвичайно важливих засобів", – пояснив європосадовець.

У цьому контексті також обговорюватимуть використання коштів Європейського фонду миру (EPF) для військової підтримки України.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 жовтня Рада ЄС також обговорить можливість обмежити пересування російських дипломатів між державами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.

Окрім цього, глави МЗС ЄС 12 жовтня затвердять найбільший в історії список санкцій проти Росії на 1646 позицій.

Раніше держави ЄС розподілили 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, з яких 1 млрд євро передбачений для нових спільних закупівель озброєння для України.

Наприкінці вересня висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас закликала держави ЄС передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot зі своїх арсеналів, з можливістю подальшого поповнення запасів за рахунок закупівель, профінансованих Україною.