Стрельба в Кракове: в доме нападавшего обнаружили три тела

В квартире террориста, который в субботу устроил стрельбу со смертельным исходом в центре Кракова, польские правоохранители в ходе обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

После задержания подозреваемого в стрельбе в Кракове полиция провела операцию в многоквартирном доме, где проживал нападавший в Островце Свентокшиском. Жильцов дома эвакуировали.

В ходе обысков полицейский дрон обнаружил в квартире нападающего три тела – двух женщин и одного мужчину. По предварительной информации, это родители и сестра нападавшего. Обстоятельства их смерти выясняются.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем обращении призвал граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.

"Вполне понятно, что во время такого драматического, такого масштабного события появляются разные сведения. Это понятно. То, что недопустимо, – это умышленная дезинформация", – отметил Туск.

В субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

На данный момент известно о шести погибших. Кроме того, 12 раненых находятся в критическом состоянии. Нападавший задержан.