В центре Кракова произошла стрельба: сообщают о погибших

В польском Кракове на площади Рынок произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Как отмечается, возле костела Святой Марии работают медики, на площади приземлился вертолёт Воздушной службы скорой помощи.

Пресс-секретарь Малопольской пожарной службы подтвердил, что есть погибшие и раненые.

Strzelanina na rynku głównym w Krakowie 3 osoby nie żyją #rynek #krakow #poland https://t.co/m3KjcDvsrO – mat tam (@kitrvj) November 7, 2026

"На Краковской площади произошла стрельба из проезжавшего мимо автомобиля. Есть погибшие и раненые. Прошу людей укрыться в безопасных местах", – сообщил пресс-секретарь Государственной пожарной службы.

Главное управление полиции в Кракове сообщило, что задержан подозреваемый в стрельбе. Ранения получили двое полицейских.

Журналисты сообщают, что среди случайных прохожих ранены 10 человек.

Как отмечается, водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. В частности, на витринах магазинов видны следы от пуль.

Пресс-секретарь Малопольской государственной пожарной службы Губерт Цеплий сообщил в эфире Polsat News, что жертвами стрельбы стали два человека.

В конце сентября в турецкой провинции Маниса по меньшей мере пять человек получили ранения, когда неизвестный открыл огонь перед зданием средней школы.

1 сентября нидерландская полиция заявила о задержании более трех десятков подозреваемых после перестрелки, в результате которой погиб мужчина, а двое полицейских получили ранения.