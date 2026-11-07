Число жертв стрельбы в Кракове возросло до шести, 12 раненых в критическом состоянии

Жертвами стрельбы в центре Кракова, произошедшей в субботу, стали уже шесть человек, при этом 12 раненых находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Воевода Малопольского воеводства Ян Клечар сообщил о шести погибших в результате стрельбы.

Он также добавил, что врачи борются за жизнь 12 пострадавших. Среди них – один полицейский.

"В больницах продолжается борьба за жизнь. Стоит подчеркнуть, что среди раненых 12 человек имеют красный статус по шкале оценки состояния, то есть их жизни угрожает опасность, и, к сожалению, должен сказать, что погибших не пять, а шесть, и это уже официальная информация", – сказал в эфире Polsat News Ян Клечар.

Около 15:00 водитель въехал на площадь Рынок в Кракове и открыл огонь по людям. Из показаний очевидцев следует, что злоумышленник был в шлеме или маске.

Преступник получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

Сначала появилась информация, что нападавших было двое, однако полиция Малопольского воеводства опровергла эту информацию.

Из неофициальной информации, полученной журналистами Polsat News, следует, что злоумышленником был 25-летний поляк из Островца.

Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.

Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

Журналисты выяснили, что преступник стрелял из винтовки AR-15 и был одет в камуфляжную форму.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.