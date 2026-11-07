Число жертв стрельбы в Кракове возросло до шести, 12 раненых в критическом состоянии
Жертвами стрельбы в центре Кракова, произошедшей в субботу, стали уже шесть человек, при этом 12 раненых находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
Воевода Малопольского воеводства Ян Клечар сообщил о шести погибших в результате стрельбы.
Он также добавил, что врачи борются за жизнь 12 пострадавших. Среди них – один полицейский.
"В больницах продолжается борьба за жизнь. Стоит подчеркнуть, что среди раненых 12 человек имеют красный статус по шкале оценки состояния, то есть их жизни угрожает опасность, и, к сожалению, должен сказать, что погибших не пять, а шесть, и это уже официальная информация", – сказал в эфире Polsat News Ян Клечар.
Около 15:00 водитель въехал на площадь Рынок в Кракове и открыл огонь по людям. Из показаний очевидцев следует, что злоумышленник был в шлеме или маске.
Преступник получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.
Сначала появилась информация, что нападавших было двое, однако полиция Малопольского воеводства опровергла эту информацию.
Из неофициальной информации, полученной журналистами Polsat News, следует, что злоумышленником был 25-летний поляк из Островца.
Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.
Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.
Журналисты выяснили, что преступник стрелял из винтовки AR-15 и был одет в камуфляжную форму.
Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.