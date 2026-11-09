Виновник стрельбы в Кракове скончался в больнице

Скончался 24-летний Михал О. из Островца-Свентокшиского, который в субботу, 7 ноября, около 15:00 въехал на автомобиле на площадь Главного рынка в Кракове, стреляя из боевого оружия в случайных прохожих.

О смерти нападавшего сообщила полиция Малопольского воеводства, передает "Европейская правда".

Мужчина убил 6 человек, а 15 ранил.

"Сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня утром в больнице", – говорится в сообщении полиции.

Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu. – Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

Михал О. получил ранения во время перестрелки с полицией. Он ранил двух полицейских, которые также находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

В сети появилось видео задержания нападавшего, во время которого двое полицейских получили ранения.