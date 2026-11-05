В Польше по подозрению в шпионаже для России задержали пятерых поляков и одну россиянку

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало шесть человек – пятерых поляков и гражданку РФ – по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб и передаче России материалов военного назначения.

Об этом сообщил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в X, передает "Европейская правда".

В ходе операции, которая длилась с 21 октября по 2 ноября, сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски в 21 месте на территории Варминско-Мазурского, Поморского и Великопольского воеводств и задержали шестерых подозреваемых в причастности к преступной группировке.

Среди задержанных – пять поляков в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя россиянка. Их обвиняют в шпионаже в пользу РФ. Суд арестовал четверых из них, а в отношении двух других лиц применены другие меры пресечения.

Результаты расследования свидетельствуют, что задержанные вели деятельность в интересах российских спецслужб и участвовали в схеме, направленной на поддержку военного потенциала РФ.

Считается, что группа также незаконно поставляла в Россию значительные объемы материалов военного назначения, используемых для производства боеприпасов и систем вооружения.

Расследование по делу продолжается под надзором Подляской выездной прокуратуры.

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